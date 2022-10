Design der Woche: Der gemütliche Terra Pouf von Natuzzi

Unter der Sonne Apuliens entstand die Idee zum Terra Pouf von Natuzzi. Ganz leicht kann man sich süditalienisches Flair damit in die Wohnung holen. Denn er kommt in den satten Farben des Südens daher: Grün wie die Oliven, Rot wie die Erde oder Gelb wie das Licht in Bari. Als Teil der „The Circle Of Harmony – Second Life“ Kollektion wurde Terra bei der Mailänder Design Woche präsentiert. „Wir wollten den klassischen Pouf neuinterpretieren“, erzählt Pasquale Natuzzi Junior, der diesen anspruchsvollen Auftrag an den italienischen Designer Marcantonio Raimondi Malerba vergab, der vor allem für seine skulpturale Kunst bekannt ist.

Terra spiegelt deshalb den künstlerischen Zugang des Designers sowie die Notwendigkeit eines sensibleren Umgangs mit Materialien und Prozessen wider. So steht der Pouf ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Denn damit stellt Natuzzi auch neue Stoffvarianten vor: Die Gaia Fabric aus Mais, das sich wie Leder anfühlt und diesem auch zum Verwechseln ähnlich sieht, sowie den Stoff Origami, der zu 60 Prozent aus Papier besteht. Für den Hersteller, der in erster Linie für seine luxuriösen Ledermöbel bekannten ist, ist dies ein bedeutsamer Schritt in die Zukunft. Preis und Infos auf Anfrage bei Natuzzi Italia, Mahlerstraße 7, 1010 Wien.