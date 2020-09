Diese fünf Immobilien-Trends prägen den Herbst

Trend 3: Neue Projekte - Pipeline für 2021 stockt

Der mehrwöchige Baustellen-Stillstand im Zuge des Lockdowns im Frühling hat zahlreiche Projekte zurückgeworfen, viele Baufirmen hatten mit den Folgen dieser Verzögerungen zu kämpfen. Mittlerweile ist es bei den meisten Projekten gelungen, die verlorene Zeit großteils wieder aufzuholen.

Viele künftige Bauprojekte liegen jedoch auf Eis. „Neubau-Projekte, die in der Pipeline sind, werden sich verzögern“, ist Georg Spiegelfeld überzeugt. Das hat einerseits damit zu tun, dass sich während des Lockdowns die Vergabe von Baubewilligungen verzögert hat, dieser Rückstau wird nun von den Behörden langsam abgearbeitet.

Aber vor allem konnten viele Immobilienunternehmen in dieser Phase nicht ausreichend neue Projekte lukrieren.

Doch die Experten erwarten nicht, dass sich dies negativ auf die Verfügbarkeit von Wohnimmobilien am Markt auswirken wird. „Einerseits ist der Zuzug in die Städte geringer geworden, andererseits wurde in den vergangenen Jahren sehr viel gebaut“, sagt der Präsident des Immobilienring Austria. Allein im Vorjahr sind in Wien rund 17.000 neue Wohnungen auf den Markt gekommen.

Trend 4: Immobilienwerte - Nur geringe Abschläge

Wie gehen Immobilienfonds mit der Entwicklung auf den Immobilienmärkten nach dem Lockdown um? „Gutachter zu sein ist jetzt eine große Herausforderung“, sagt Johannes Endl.

Denn sie werden Immobilien in bestimmten Segmenten neu bewerten müssen. Wie hoch die Abwertung sein wird, ist dabei die große Frage. „Es geht lediglich um kleine Abschläge“, ist Georg Spiegelfeld überzeugt.

Hotels und Büros würden nur geringfügig abgewertet. Fondsgesellschaften würden seiner Meinung nach davon ausgehen, dass Assets 2021 und 2022 wieder auf demselben Niveau bewertet werden wie vor dem Lockdown.

Trend 5: Eigentum oder Miete - beides gefragt

„Viele Personen rechnen damit, dass es gut ist, die eigenen Ersparnisse auszugeben“, betont Örag-Vorstand Johannes Endl. Das betrifft sowohl Eigennutzer als auch Anleger. In Sachwerte zu investieren zahlt sich aus, vor allem, da die Inflation das Geld am Konto ohnehin weniger werden lässt.

Viele Österreicher wollen sich wohnlich verändern. Die Nachfrage nach Wohnen mit Freiraum – Garten, Terrasse oder Balkon – ist groß. „Die Menschen haben sich im Zuge des Lockdowns genau überlegt, wie sie in naher Zukunft wohnen wollen“, ist Spiegelfeld überzeugt.

Viele wünschen sich mehr Raum, etwa ein zusätzliches Arbeitszimmer. Denn viele haben gesehen, dass es zu eng ist, wenn man zu Hause arbeitet und auch die Kinder daheim sind. Der Trend zum Wohnen in Ballungsräumen hält auch in Krisenzeiten an, so der Örag-Vorstand.

Auch Wohnraum im Speckgürtel – oder etwas weiter draußen – ist gefragt. Allerdings würden manche Ankaufsentscheidungen aus finanziellen Gründen überdacht werden.

Es wird auch Verschiebungen vom Eigentum zur Miete geben, ist Johannes Endl überzeugt. Denn die Mieten im gesetzlich regulierten Bereich (Richtwert) sind auch in guten Lagen niedrig.

„Es gibt aber auch Lagen, in denen die Mietersuche schwieriger geworden ist, wo die Mieter wählerisch sein können“, so der Örag-Vorstand. Von einer Preisreduktion sei jedoch nicht die Rede.