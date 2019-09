Darf es untersagt werden, Wäsche am Balkon aufzuhängen?

Darf die Hausordnung Wohnungseigentümern untersagen, Wäsche am eigenen Balkon aufzuhängen?

Was in einer Hausordnung festgelegt werden kann, darüber lässt sich streiten. Grundsätzlich soll diese ein reibungsloses Zusammenleben der Hausbewohner ermöglichen. Typische Sachverhalte sind Sperrzeiten von Hauseingangstüren, Waschordnungen, Ausmaß der Nutzung allgemeiner Teile und Ruhezeiten. Gegenstand der Hausordnung können nicht Vorgänge sein, die in einzelnen Wohnungseigentumsobjekt vor sich gehen und keinen Einfluss auf das Zusammenleben und auf andere Hausbewohner haben. Inwieweit durch das Aufhängen von Wäsche am eigenen Balkon andere Bewohner beeinträchtigt werden, erschließt sich mir nicht. Bringen Sie diese Frage bei der nächsten Eigentümerversammlung auf die Tagesordnung. Ein Mehrheitsbeschluss ist ausreichend, um die Hausordnung abzuändern. In besonders krassen Fällen kann auch die Aufhebung einer Bestimmung der Hausordnung beim Außerstreitrichter verlangt werden.