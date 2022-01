Letzte Reise der Christbäume: Tipps zum Entsorgen und Weiterverwerten

Mit Neujahr ist für die meisten Menschen der Feiertagsmodus vorbei. Und obwohl die Weihnachtszeit im Christentum sogar bis 2. Februar dauert (Maria Lichtmess) haben spätestens am 6. Jänner dann auch die vielen Christbäume ausgedient und müssen entsorgt werden. In den meisten Gemeinden gibt es Sammelstellen, an denen die Bäume von der Müllabfuhr abgeholt werden. Allein in Wien sind das über 550 Plätze. Der Großteil der Bäume wird in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering verwertet. Im Vorjahr waren das über 190.000 Christbäume - so viele wie nie zuvor. Zusammen mit dem gemischten Hausmüll werden die Christbäume dort thermisch verwertet und so einem Zusatznutzen zugeführt: Die Energie, die bei der Verbrennung entsteht, nutzt Wien Energie zur Produktion von Strom und Wärme. Die produzierte Energie ist klimaneutral und reicht aus, um damit einen Monat lang etwa 1.400 Haushalte mit Strom und rund 2.700 Haushalte mit Fernwärme zu versorgen.

Futter für Tiere

Manche Bäume dienen sogar als Futter für die Pinzgauer Ziegen auf der Deponie Rautenweg. Auch einige Zoos, Förster und Pferdehöfe nehmen auf Nachfrage Weihnachtsbäume gerne an. Viele Tiere, darunter Elefanten und Kamele, freuen sich über ein bisschen Abwechslung im Futterplan, und stören sich nicht an den stacheligen Nadeln der Tannenbäume. Darum ist es besonders wichtig, die Bäume nur „sauber“ abzugeben. Sprich: Christbaumschmuck hat bei der Christbaumsammelstelle nichts verloren. Also sollten alle Schmuckstücke wie Haken, Kerzen, Lametta oder Glaskugeln unbedingt entfernt werden. Der Großteil des Schmucks sollte ohnehin weiterverwendet werden und gar nicht erst im Müll landen.

Abseits der Großstadt gibt es für die ausgedienten Weihnachtsbäume auch noch einige andere Möglichkeiten der Weiterverwendung:

Verbrennen: Es ist zwar ärgerlich, wenn der schöne (und meist teure) Weihnachtsbaum im Wohnzimmer innerhalb kürzester Zeit vertrocknet, doch dafür lässt er sich so umso besser zur Brennholzgewinnung verwenden. Egal ob für den Kamin, den Kachelofen, die winterliche Feuerschale oder das örtliche Christbaumfeuer – den Baum zu verbrennen, ist eine der beliebtesten und einfachsten Arten, um den Weihnachtsbaum zu entsorgen. Beim Heizen darauf achten, dass das Holz gut durchgetrocknet ist (besonders bei Kaminen und Kachelöfen) und beim Outdoor-Feuern mit erhöhtem Funkenflug rechnen. So wärmt der ausgediente Weihnachtsbaum auch bei seiner Entsorgung noch einmal auf besondere Weise.