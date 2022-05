Campus Akademie Wien: Zu neuem Leben erweckt

Geplant wurden die Bau- und Sanierungsmaßnahmen vom Architekturbüro Riepl Kaufmann Bammer, das sich in einem EU-weiten Wettbewerb durchsetzen konnte. „Mit dem Campus Akademie holen wir einen der traditionsreichsten Wissensräume Wiens ins 21. Jahrhundert. Seit 1385, als hier mit dem Collegium Ducale der Grundstein für die Wiener Universität gelegt wurde, hat man an diesem Ort Wissenschaft betrieben“, so Anton Zeilinger, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Campus für alle. Doch nicht nur die Forschung, auch die Öffentlichkeit profitiert vom Campus Akademie: Der Innenhof des 1630 errichteten Gebäudeensembles ist nun allen zugänglich und bietet Besucherinnen und Besuchern eine Grünzone als Oase der Ruhe und des Nachdenkens.