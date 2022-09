Buchtipp: Zu Besuch in den Gärten der Künstler

Inspiration Garten

Die studierte Gartenarchitektin bereiste für dieses Buch die halbe Welt und besuchte Ateliers, Häuser und Gärten großer Künstler, in denen sie lebten und die noch immer existieren. In Belgien erwies sich zum Beispiel Peter Paul Rubens als eifriger Botaniker. Für Leonardo da Vinci boten die Blumen in seinem Park in Frankreich unzählige Motive. In Deutschland erschuf der bedeutende Impressionist Max Liebermann einen wunderbaren Garten am Berliner Wannsee (Foto gan oben!). Und in Seebüll, nahe an der dänischen Grenze, legte Emil Nolde seinen Blumengarten so an, dass dieser bis in den Herbst hinein Motive bot.