Ordinary House: Anders als gewohnt

Auf diese Weise

Michael Tatschl

gelingt es, die Waren in Szene zu setzen, ohne dass etwas davon ablenkt. Das „Ordinary House“ hebt sich aber nicht nur architektonisch vom Rest der Kulisse ab. Mit ihrem Entwurf formulieren die Gestalter auch ein künstlerisches Statement.: „Für uns ist das Konstrukt vor allem eine bildhauerische Arbeit. Der Pop-up-Store ist nur eine Anwendungsmöglichkeit. Sowohl einzelne Module als auch das Gesamtarrangement können in einem anderen Kontext wieder verwendet werden.“

Sicher: Ausverkauf ist in Parndorf das ganze Jahr. Aber wer das „Ordinary House“ sehen will, muss sich beeilen: Am 22. Dezember wird es nämlich abgerissen. Und zwar richtig.www.breadedescalope.com