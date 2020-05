Das vielleicht letzte Magazin der Welt

Nein, ich fürchte mich nicht. Meiner Meinung nach findet Weltuntergang permanent in den verschiedensten Formen statt. Man denke nur an all die Formen der persönlichen Apokalypse: Wenn ein Mensch, der uns nahe steht, stirbt oder man sein Zuhause verliert. Wenn man verlassen wird, ist der Liebeskummer oft überdimensional groß. Am schlimmsten ist es aber wohl, seine Heimat zu verlieren.

Was könnte es dann mit den Prophezeiungen für den 21. 12. auf sich haben?



Der Maya-Kalender ist über 1100 Jahre alt. Es war damals eine unglaubliche Leistung, ihn so exakt zu berechnen. Aus astrologischer Sicht aber passiert an diesem Tag nichts Schreckliches – außer dass der Winter beginnt. Man darf nicht vergessen: Für die Maya hat es schon mehrere Weltuntergänge gegeben, trotzdem ging es für sie danach immer weiter. Sie glaubten: Eine Welt stirbt, aber eine andere entsteht.

Ich denke, man muss den 21.12. symbolisch sehen: Es wird für jeden von uns einen 21.12. geben, nämlich den Tag, an dem wir sterben. Die große Frage ist: Wie haben wir davor gelebt?