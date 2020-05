Ein Schutzkeller zum Weltuntergang

Seine Firma bietet fertige Pakete mit dehydrierten Lebensmitteln an, die sich jahrelang in einem Keller halten. „Jetzt, in der Euro- und Wirtschaftskrise, wird auch das vermehrt gekauft.“

Ältere Mitbürger werden allein beim Erwähnen des Wortes an frühere Kriegszeiten erinnert. Heute muss die Ausstattung eines Bunkers allerdings festgesetzten Standards entsprechen. Also mehr als bombensicher sein. Wichtig ist hier vor allem die Lüftungsanlage. Hillinger dazu: „Durch ein Filtersystem bekommen Sie selbst bei einem Gasangriff oder bei einem Strahlenunfall gereinigte Luft nach innen.“

Wichtig ist auch, zwischen einem neu gebauten Bunker im Zuge der Errichtung eines Hauses und der Adaptierung eines bestehenden Kellers zu unterscheiden. Bei einem bestehenden Haus ist die Umrüstung auf einen Schutzkeller schwierig bis gar unmöglich. „Die Stahlbetonwände nachträglich zu errichten, wird kaum gehen“, so Hillinger.

Von Hysterie und Weltverschwörungstheorien hält Hillinger nichts. „Man muss die Kirche im Dorf lassen, das sehen auch meine Kunden so.“

Den Markt der Schwarzseher bedienen ohnehin genügend andere – man braucht sich nur im Internet umzusehen: So gibt es zum Beispiel eine tausendfach angeklickte (anonyme) Website, die zum illegalen Bau eines Bunkers auf freiem Feld rät und Bauanleitungen gibt.

Laden Sie starke Skeptiker nicht mehr ein. Finden Sie heraus, wer wirklich mit anpacken will und wer nicht. – Melden Sie auf keinen Fall Ihr Bauvorhaben bei der Stadt an. Geheimhaltung ist das A und O. – Gehen Sie so lange arbeiten wie möglich, um sich alles für „danach“ zu kaufen.

Wie man sieht: Der Weltuntergang ist für viele eine Plattform, für manche ein gutes Geschäft und für Ängstliche ein guter Vorwand.

Aber wie heißt es doch so schön? Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.