Blockhaus: Mehr Holz geht nicht

„Wir verwenden ausschließlich Fichten und Tannen aus Kärnten“, erklärt der Chef der Oberkärntner Rundholzhaus GmbH. „Die Bäume schlagen wir nur im Winter, denn da ist ihre Oberfläche schön glatt, das Holz ist UV- und witterungsbeständiger und hart.“ Aus solchem „nassen Holz“ entsteht dann mit Know-how und den vereinten Kräften einer vier- bis sechsköpfigen Arbeitstruppe in einer Bauzeit von rund fünf Monaten ein neues Blockhaus. Was die meisten nicht wissen: Jedes dieser Häuser wird zweimal gebaut. Warum das so sein muss, erklärt der Tiroler Hannes Salcher, der sich ebenfalls auf die Planung und Errichtung von kanadischen Blockhäusern spezialisiert hat.

Zedernholz

Sein Unternehmen „Real Canadian Cedar Homes“ sitzt sowohl in St. Johann in Österreich als auch im kanadischen Vancouver. Seine Häuser werden ausschließlich aus der dort heimischen Zeder gefertigt. Gemäß Einreichplan wird vor Ort in Kanada das Blockhaus komplett aufgebaut. „Dafür verwenden wir jene Zeder-Naturstämme, die vorher individuell nach Durchmesser und Eigenschaften ausgesucht wurden. Danach werden sie nummeriert und in Container verladen.“ In Österreich wird das zerlegte Blockhaus auf der Zielbaustelle in kurzer Zeit wieder aufgebaut. Nach dieser „doppelten“ Bauweise gehen grundsätzlich alle Vollblockhaus-Bauer vor, denn:

Stämme vorbereiten