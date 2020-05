Besucherrekord: Heiße Tage im Welios

"Wir sind in den vergangenen sieben Tagen an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen. Wir gehen mit Schwung in die Ferienzeit", bestätigt Welios-Geschäftsführer Wolfgang Sedlmeir. Ihn freut besonders, dass in den vergangenen Wochen auch viele SchülerInnen das Welser Science Center zu ihrem Ausflugsziel Nummer eins erklärt haben. Um sich für den regen Zulauf und die Unterstützung zu bedanken, lädt das Welios am Freitag zum Tag der offenen Tür - bei freiem Eintritt von 9 bis 18 Uhr.