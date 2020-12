Besondere Stücke von österreichischen Manufakturen

Leitner Leinen

Der Bettbezug „Savanna“ in Blue Fog misst 140 x 200 cm und kostet € 689. Das Savanna Bettwäsche-Set (bestehend aus zwei Bezügen und zwei Kissen) beträgt € 1225. Savanna erinnert an die gewalzten Wandmuster des Mid-Century und interpretiert die goldene Ära des Wohndesigns der 50er-Jahre. Den Bettüberwurf „Rustic Mesh“ in der Farbe Blue Fog gibt es in diversen Größen, ab € 635. Rustic Mesh ist eine Hommage an minimalistisch wirkendes Geflecht, das Möbel aller Art in Szene setzt, Leitner Leinen hat es in Stoff „gegossen“. Alle Produkte sind aus 100 Prozent Leinen.

Die Weberei wurde 1853 im Mühlviertel von Franz Leitner gegründet. In den Jahren danach ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Heute ist die sechste Generation im Familienunternehmen tätig.