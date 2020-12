Räume gestalten leicht gemacht

„Am perfekten Ort, in optimaler Architektur und mit unbegrenztem Budget ist es natürlich einfach, sich ein Traum-Ambiente zu schaffen. Am Ende entsteht so jedoch unter Umständen eine standesgemäße Kulisse, die womöglich wenig mit ihrem Besitzer zu tun hat“, schreibt Autorin und Interior-Expertin Ute Laatz und fügt hinzu: „Viel spannender ist es da doch, aus den manchmal unzulänglichen Gegebenheiten das Optimum herauszuholen und ein durch und durch persönliches, wirklich maßgeschneidertes Umfeld zu schaffen.“

Wow-Effekte

Das Buch trägt das Basiswissen zum Wohnen, die wichtigsten Trends, Stile sowie Tipps und Tricks in einem großen Band zusammen. In insgesamt 15 Kapiteln verbinden sich exklusiv kuratierte Fotos mit praxisnahen Erklärungen, welche die ganze Bandbreite von Möglichkeiten aufzeigen, wie sich wahlweise auf subtile oder expressive Art echte Wow-Effekte erzielen lassen.

Alle, die auf der Suche nach ihrem ureigenen Wohnstil sind, finden hier genau die Anregungen, die nötig sind, um den ganz eigenen Mix für sich zu entdecken. Nach Durchsicht des Buchs hat man einen sehr guten Überblick darüber, welche Möglichkeiten bestehen – auch unter eingeschränkten Gegebenheiten und mit begrenztem Budget – um eine individuelle Wohnwelt zu schaffen.