Architekturzentrum Wien: Hüterin eines Architekturschatzes

Frauen in der Architektur

Welche Rolle Frauen in der Architektur hatten und haben, ist ebenfalls ein Kapitel der Schau, plakativ in Form von zwei Barbiepuppen aus der Serie „I can be“ – Frau Architektin, Frau Ingenieurin in Szene gesetzt. „Erstaunlicherweise gab es 1938 schon mehr als 200 registrierte Architektinnen in Österreich“, erzählt Monika Platzer, „doch die erste Professorin durfte erst 1996 an einer Architekturhochschule lehren.“

