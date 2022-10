"Oma-Ofen" liegt im Trend: Mit dem Kachelofen Heizkosten sparen

Im Skiurlaub ist er der begehrteste Platz: Beim Kachelofen sitzend lassen sich Wintersporttage besonders gem√ľtlich ausklingen. In den Bergen geh√∂rt er oft zur Grundausstattung der H√§user. Doch auch im st√§dtischen Raum wird der Kachelofen immer beliebter. Mit gutem Grund, wie Thomas Schiffert, Gesch√§ftsf√ľhrer des √Ėsterreichischer Kachelofenverbands, erkl√§rt: ‚ÄěKachel√∂fen liegen im Trend. Die Nachfrage ist um 50 Prozent gestiegen ‚Äď auch aufgrund Covid-19 und der Ukraine-Krise. Der Kachelofen bietet eine nachhaltige und (krisen) sichere Heizl√∂sung.‚Äú Ein knisterndes Holzfeuer vermittelt zudem Behaglichkeit und sorgt f√ľr angenehme W√§rme im Raum.

Der gr√∂√üten Vorteile: Kachel√∂fen werden mit dem erneuerbaren Brennstoff Brennholz beheizt. Einmal richtig angeheizt, nimmt sein massiver W√§rmespeicher die Hitze rasch auf und gibt sie stundenlang als milde Strahlungsw√§rme wieder ab. ‚ÄěDarin liegt auch ein wesentlicher Unterschied zu vorgefertigten Kamin√∂fen: Ein h√§ufiges Nachlegen der Holzscheite ist nicht n√∂tig, meist reicht es ein- bis zweimal pro Tag aus, um den ganzen Tag √ľber die W√§rme zu genie√üen‚Äú, so Schiffert. Ein wesentliches Argument f√ľr den Kauf eines Kachelofens sind die weit geringeren Energiekosten. Der aktuelle Heizkostenvergleich des √Ėsterreichischen Kachelofenverbands zeigt, wie dramatisch sich die Ausgaben f√ľr das Heizen seit vergangenem Jahr erh√∂ht haben. Was gleich bleibt: Heizen mit Brennholz ist (noch) am g√ľnstigsten. Brennholz ist nicht nur eine heimische Alternative, sondern vor allem die kosteng√ľnstigste. Ein beispielhaftes Einfamilienhaus (200 m¬≤ Fl√§che und einem Verbrauch von 100 kWh) kommt so auf Heizkosten von nur ‚ā¨ 1.232,- pro Jahr.