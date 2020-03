Alles fließt: Tischler lässt Holz wie Wasserfall aussehen

Wie das funktioniert?

Um den fließenden 3-D-Effekt an der Oberfläche des Schranks zu erzeugen, hat der Kunsttischler in vielen Stunden mühseliger Handarbeit hunderte Kieferstangen gerundet und in Schichten übereinandergeleimt.

Einen Kontrast schafft Hartikainen in seiner Kollektion, indem er den Entwurf aus natürlicher unbehandelter Kiefer einer weiteren Variante in dunkel gebeizter und lackierter Oberfläche gegenüberstellt. „Ich möchte die Verletzlichkeit, Gebrechlichkeit und Schönheit der Natur in mein eigenes Material, Holz übertragen“, erklärt Antrei Hartikainen seinen Ansatz.