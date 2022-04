Allergie-Fallen: So schützen Sie sich sich gegen Pollen und Hausstaub

Allergien entstehen, wenn unser Körper auf ein Allergen überreagiert, das er fälschlicherweise als Bedrohung ansieht. Und diese erkennt man nicht immer gleich: „Wo eine Allergie auftritt, ist das Allergen vorhanden. Sprich: Erkennt die Diagnostik eine Mäuse-Allergie, dann gibt es in dem Haushalt irgendwo Mäuse. Das kommt in den besten Haushalten vor.“ Die Symptome können sehr unterschiedlich ausfallen – von leichten Beschwerden bis hin zu schwerwiegenderen Symptomen, die das Wohlbefinden stark beeinträchtigen. Was also tun, um die Beeinträchtigung gering zu halten?

Die Allergie-Expertin weiß Rat:

Information ist wichtig. Eine gute Hilfe bietet der österreichische Pollenwarndienst. Fast stündlich wird die Pollen- und Feinstaubbelastung gemessen, das kann eine gute Entscheidungshilfe sein. „Bei hoher Belastung empfiehlt sich dann ein Indoor-Workout anstatt draußen zu laufen“, so die Allergologin. Aber auch das Lüftungsverhalten lässt sich damit abstimmen. „Die Pollen sind bei warmen, trockenem Wetter in der Luft. Wenn es am Abend abkühlt, kommt eine dicke Pollenwolke herunter. Deshalb ist das nächtliche Lüften für Allergiker ungünstig.“ Gerade in den heißen Sommermonaten macht aber das Lüften am Tag auch wenig Sinn.