Allein daheim: Wie es Menschen in Single-Wohnungen geht

Hinzu kommen Berufspendler, die nur werktags in die Stadt pendeln und eine Wohnung brauchen.“ Zudem würden auch immer mehr Männer und Frauen mittleren Alters allein leben. Den größten Teil der Singlehaushalte stellen aber nach wie vor allein lebende Senioren.

Trend wird stärker

Prognosen zufolge wird sich der Trend noch weiter verstärken. Bis 2080 soll der Anteil an Einpersonenhaushalten in Wien um 30,7 Prozent auf 549.799 Haushalte steigen. Das stellt auch Wohnungsentwickler vor Herausforderungen. „Derzeit liegen wir in Wien bei 45 Prozent an Single-Haushalten.