Immobilienpreise in Wien ziehen kräftig an

Immobilienkäufer müssen in der Bundeshauptstadt Wien zum Teil deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch im Vorjahr. Das ergab eine Auswertung der auf der Plattform immowelt.at inserierten Angebote. Demnach sind die Preise in Währing um 16 Prozent gestiegen, in Leopoldstadt um plus 14 Prozent, in Mariahilf und Neubau um je 13 Prozent. Gestiegen sind die Preise in 19 der 23 Bezirke.

Was die Kosten pro Quadratmeter angeht, liegt Währing damit mittlerweile bei 5.450 Euro im Median, Leopoldstadt bei 5.430 Euro. Mariahilf und Neubau sind gleichauf mit jeweils 5.860 Euro pro Quadratmeter.

In der Inneren Stadt hat sich der Immobilienpreis zwar mit minus drei Prozent leicht reduziert. Das Niveau ist aber hoch: 11.800 Euro kostet hier der Quadratmeter - mehr als doppelt so viel wie in den meisten anderen Bezirken. Platz zwei nach absoluten Zahlen nimmt die Josefstadt mit im Median 7.070 Euro ein.