Immobilien: Trend zum Leben am Land

Von coronabedingten Schwierigkeiten ist beim Maklernetzwerk Remax keine Spur. Im Gegenteil: Das Unternehmen mit Sitz in Amstetten (Niederösterreich) hat mit 2020 das zweitbeste Jahr seit Bestehen hinter sich. Besser war für Remax nur das Jahr davor, 2019. Der Honorarumsatz lag mit 1,725 Milliarden Euro zwar um 4,8 Prozent unter 2019, im Vergleich zu 2018 lag das Plus aber bei 5,3 Prozent. Im Burgenland und in Kärnten gab es mit plus 38,7 Prozent bzw. plus 22,8 Prozent die größten Umsatzsteigerungen.

2021 werden laut einer Remax Prognose (Umfrage unter den Immobilienexperten) Baugrundstücke boomen. Deren Preise werden 2021 am stärksten von allen Immobilienkategorien anziehen, nämlich um 5,4 Prozent in ganz Österreich. Am stärksten wird das Preisplus bei Baugrundstücken in Niederösterreich sein (plus sechs Prozent). Düster sieht es hingegen bei Gewerbeimmobilien aus - deren Preise werden um rund 2,4 Prozent nachgeben. An Attraktivität gewinnen können werden nur Logistikflächen. Eigentumswohnungen in Top-Lagen seien zwar weiter nachgefragt (+ 2,7 Prozent), die Preisentwicklung ist mit plus 1,9 Prozent positiv, aber gedämpft.

Ob der Trend zum Landleben, den die Pandemie gebracht hat, ein nachhaltiger ist, wollte Bernd Reikerdorfer, Geschäftsführer von Remax Austria, auf Nachfrage nicht prognostizieren. Das sei "sehr schwierig" einzuschätzen. Auch die genaue Investitionssumme in die Digitalisierung bezifferte er nicht genau, sondern mit "mehreren hunderttausend Euro" für 2021.

Verschärft hat die Pandemie laut Reikersdorfer jedenfalls das Thema Finanzierung. "Die Rahmenbedingungen der Banken für die Finanzierung wurden nach oben verschoben" - das notwendige Eigenkapital müsse höher sein, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit brächten zusätzliche Herausforderungen.