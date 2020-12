Online-Handel treibt Nachfrage von Logistik-Immobilien

Österreichs Immobilienwirtschaft ist bisher einigermaßen gut durch die Krise gekommen, denn auch in Krisenzeiten bleiben Immobilien als Anlage- und Investitionsobjekte teilweise begehrt, so die Einschätzung von sReal Immobilien.

Nachgefragt sind Wohnraum und Logistikflächen in den Ballungsräumen, schlechter schaut es bei Retail-, Hotel- und Gastro-Immobilien aus.

Gärten und Terrassen

Wenig überraschend sind in Coronazeiten Gärten und Terrassen gefragt, darunter leidet die Bundeshauptstadt und teilweise auch die größeren Städten in den Bundesländern, Kleinstädte am Land hingegen profitieren.