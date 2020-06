Immobilien: Halbes Land im Kaufrausch

Ein halbes Land ist im Kaufrausch: Wer Geld hat, will es in eine Wohnung in der Stadt investieren. In Wiens 1. Bezirk etwa zahlt man für eine Eigentumswohnung laut Makler Schwarz mittlerweile bis zu 20.000 Euro pro Quadratmeter. "Der Preis hat sich in vier Jahren verdoppelt." Weil das sehr teuer ist, weichen Interessenten in andere Bezirke aus – und treiben dort die Preise: "In Wien sind um den Brunnenmarkt oder in Teilen des dritten Bezirks die Preise explodiert", meint etwa Valentino Donau, Vertriebschef bei Conwert. Bei gebrauchten Eigentumswohnungen erziele man Rekordpreise, man könnte jede mehrmals verkaufen.

Sein Unternehmen hat mittlerweile die Konsequenzen gezogen. Der börsenotierte Zinshausprofi investiert Anlegergeld mittlerweile lieber in deutschen Städten als in Österreich, denn hohe Preise bringen niedrige Renditen. "Während in Wien Renditen von teilweise unter zwei Prozent erwirtschaftet werden, liegen sie in den starken Ballungsräumen in Deutschland häufig bei über sechs Prozent", so ein Sprecher.

Die meisten Österreicher schreckt die niedrige Rendite nicht: "Die Leute wissen nicht, was sie mit dem Geld tun sollten. Derzeit fehlen attraktive Alternativinvestments", meint Sandra Bauernfeind vom Maklerbüro EHL. Die Nachfrage brumme weiter: "Ich sehe kurzfristig keinen Grund, warum es nicht so weitergehen kann." Weil der Büromarkt im Gegenzug lahmt, werde mittlerweile häufig geprüft, "ob sich leer stehende Büros nicht als Wohnungen eignen."