Zubehöreigentum: Darf der Nachbar Autos im Garten abstellen?

Die anderen Wohnungseigentümer sollen so geschützt werden, dass durch Widmungsänderungen ihr Umfeld eigenmächtig unter Verletzung ihrer schutzwürdigen Interessen geändert wird. Gegen eigenmächtige Änderungen kann sich jeder Eigentümer mit einer Eigentumsfreiheitsklage im streitigen Rechtsweg zur Wehr setzen. Die Widmung eines Objekts unterliegt keinen Formerfordernissen und es kann im Verlauf der Zeit zu Widmungsänderungen kommen, die – wie Rechtsprechungsbeispiele zeigen - auch stillschweigend die Zustimmung der anderen Miteigentümer finden können, wenn Änderungen jahrelang widerspruchlos zur Kenntnis genommen werden. An eine solche „konkludente“ Zustimmung sind strengere Anforderungen zu stellen. Ein sich darauf berufender Wohnungseigentümer hätte in diesem Fall konkret zu beweisen, seit wann die anderen Wohnungseigentümer die dafür nötige Kenntnis hatten.