Baustelle Zinshaus: So bekommt die Immobilie mehr Wert

Welche Rolle spielt Photovoltaik bei der Zinshaus-Sanierung? Schmidt: „Wir machen es teilweise. Aber für die Finanzierung braucht man den Dachbodenausbau, wo große Fenster verlangt werden, was den Platz für Photovoltaik reduziert. Außerdem darf die PV-Anlage auf einem Altbau nicht zu sehen sein. Es kann also sein, dass ich die Anlage nur nordseitig montieren darf, was wiederum keinen Sinn macht. Wir bleiben am Thema dran, schauen uns Innovationen an wie etwa Photovoltaik, die in den Dachflächen integriert ist.“

Wärme aus der Erde

Auch Felix Kontrus hat sich an eine umfassende Sanierung seines Mehrparteienhauses in Hietzing gewagt. In dem 124 Jahre alten Gebäude in der Volkgasse ist fossile Energie seit Kurzem passé, stattdessen wird es nun vollständig mittels Erdwärme und Photovoltaik versorgt. Im Garten wurden in bis zu 130 Metern Tiefe 14 Erdsonden verlegt, welche die im Keller gelegene Hochtemperatur-Wärmepumpe versorgen. Die am Dach und an der Fassade angebrachten Sonnenstrom-Module beliefern die Wärmepumpe wiederum mit der benötigten Energie. Mit messbarem Vorteil für seine Bewohner, denn der Heizwärmebedarf konnte durch die Umstellung auf moderne Heiztechnik sowie durch die vorangegangene thermische Sanierung um 55 Prozent reduziert werden.