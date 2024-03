Wohnungssuche: Die Makler-Dienstleistung nach Maß

Das Bestellerprinzip hat den Mietenmarkt verändert. Seit Juli 2023 fällt für Mieter die Provisionszahlung an Makler bei der Vermittlung von Mietobjekten weg. Nur wer Makler tatsächlich beauftragt, bezahlt. Beim Verkauf von Wohnimmobilien hat sich hingegen bezüglich der Maklerprovision nichts geändert.

➤ Lesen Sie mehr: Gebühren-Aus ab April: Wohnungskauf verbilligt sich

Doch ein junges Wiener Maklerunternehmen hat sich ein eigenes Konzept überlegt, um besser auf die unterschiedlichen Interessen von Immobilienverkäufern eingehen zu können. Konkret haben David und Marsela Hösch verschiedene Dienstleistungspakete geschnürt und bieten diese anstatt der üblichen Maklerprovision, die sich am Kaufpreis bemisst, an. Kunden können wählen, welche Dienstleistungen sie in Anspruch nehmen wollen.