Könnte man einfach bestellen: Das neue Porsche-Design-Haus kommt fertig aus Kärnten

Im Haus finden sich weitere vom Studio F. A. Porsche gestaltete Design-Highlights von Marken wie Duravit (Badeserie Qatego) oder auch der legendäre 247 Billardtisch, dem im Haus ein eigener Salon gewidmet ist. Griffner fertigt das Haus im Werk in Kärnten ab sofort auf Bestellung in aufwendigem Handwerk und nach Maßarbeit. Verkauft werden soll es in exklusiver Auflage weltweit. Schlüsselfertig wird das neue Haus je nach Größe (ab 180 m²), Ausstattung und Bauort ab 6.500 Euro pro Quadratmeter kosten, also 1,6 bis zwei Millionen Euro. Innerhalb von nur zwei Wochen steht der Rohbau, bezugsfertig ist das Haus nach fünf bis sieben Monaten. Das Haus ist in Breite, Tiefe und Höhe variabel skalierbar und kann sich so optimal an jedes Grundstück anpassen.