Gärtnern im Klimawandel: Was bei Aussaat und Pflege anders ist

„Radieschen, Kohlrabi und Rettich sollte man früh im Jahr anbauen, sonst werden sie in trockenen Frühjahren schnell holzig oder schießen vorzeitig in die Blüte“, erklärt die Autorin. Rote Rüben eignen sich gut, weil sie ein tiefes Wurzelwerk bilden und sich so leichter mit Wasser versorgen können. Wer jetzt schon ins Freiland aussät, sollte sicherheitshalber die Wettervorhersage im Blick haben und bei Frost das Beet mit einem Vlies abdecken. Wer Saatgut vorzieht, muss nun stärker als bisher den richtigen Zeitpunkt beachten. So sollten Tomaten nicht schon im Februar, sondern erst im April auf der Fensterbank gezogen werden, rät Hannemann. Denn erst dann bekommen sie genügend Licht, die Stängel werden fester. Auf diese Weise trotzen sie dann beim Auspflanzen ins Freibeet besser der Witterung. Zuvor sollten sie abgehärtet werden, indem man sie stundenweise im Halbschatten ins Freie stellt.