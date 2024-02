Gärtnertipp: So werden Sie lästige Mücken wieder los

Die Glücksfeder ist das perfekte Geschenk für Leute ohne grünen Daumen, denn die Zamioculcas gilt als härteste Zimmerpflanze der Welt. Die Wuchsform von Zamioculcas erinnert an die der Farne. Bei den vermeintlichen Trieben, die nach dem Austrieb schnell an Größe zulegen, handelt es sich nämlich in Wirklichkeit um einzelne Blätter, die mit Fiederblättchen besetzt sind.

Befall von lästigen Tierchen

Trotz liebevoller Pflege haben sich in der Topfpflanze von KURIER-Leser Manfred Bogner kleine Tierchen eingenistet. Ein Problem, das er nicht in den Griff bekommt: „Meine Zimmerpflanze wächst und gedeiht wie das Unkraut. Seit dem letzten Umtopfen mit neuer Blumenerde beheimatet sie allerdings Unmengen von winzigen Mücken. Meine Gegenmaßnahmen (Klebestreifen, Düngen) haben wenig bewirkt. Ich plane, die gesamte Erde auszutauschen. Gibt es etwas Besseres?“