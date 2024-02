Gärtnertipp: Sprühregen für Calathea

Sonja Joham, Inhaberin des Blumengeschäfts „Das Blumenmädchen“ in der Döblinger Hauptstraße 57, ist zuversichtlich: „Das bekommen wir wieder in den Griff. Die Pflanze braucht mehr Luftfeuchtigkeit, mindestens 70 Prozent, daher auch die braunen Ränder. Regelmäßiges Besprühen mit zimmerwarmem, abgestandenem Wasser schafft Abhilfe. Die Flecken auf den Blättern könnten von Thripsen rühren. Das kann man bestimmen, wenn man die Unterseite der Blätter betrachtet. Ein größerer Topf mit Löchern unten wäre gut, dann aber ohne Kiesdrainage. Düngestäbchen sind eine gute Alternative zu Flüssigdünger, weil man sie gut dosieren kann, die Anzahl der Stäbchen richtet sich nach dem Topfdurchmesser. Alle zwei bis drei Monate die Düngestäbchen erneuern. Weißer Schimmel ist weder schädlich für die Pflanze noch für den Menschen. Das sind unter anderem Mycorrhiza-Pilze (Symbiose zwischen Pilz und Wurzel) und sind ein Zeichen für gute Erde.“

