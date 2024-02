Warum fleischfressende Pflanzen keinen Dünger brauchen

Andrea Mühlwisch von der Flowercompany in Wien-Margareten erklärt: „Wie die meisten fleischfressenden Pflanzen benötigt die Sarracenia, auch Schlauchpflanze genannt, einen hellen und sonnigen Standort und soll immer nass sein, am besten man lässt immer 1–2 cm Wasser im Untersetzer stehen. Das Substrat muss ein nährstofffreies Spezialsubstrat für fleischfressende Pflanzen sein, da der Nährstoffbedarf von Karnivoren durch die gefangenen Insekten gedeckt wird. In der lichtarmen Zeit im Winter machen die Pflanzen eine Ruhepause, optimal wäre da ein kühlerer Standort von 10–15 Grad Celsius.“