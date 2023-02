Wohnungen, die mitwachsen: Jetzt Probenacht in Graz buchen

Wie ein Setzkasten

Was als 25-Quadratmeter-großes Basismodul beginnt, kann auf bis zu 100 Quadratmeter erweitert und flexibel genutzt werden. Alle Module werden einfach per Plug-&-Play-Prinzip in den Terminal eingeschoben. Ein stabiler Terminal und flexibel einzubauende Module bilden das Grundgerüst eines Kiubo-Wohnobjekts. „Wichtig war, eine realistische Wohnlösung auf den Markt zu bringen, die Flexibilität, Leistbarkeit und Nachhaltigkeit vereint“, so Ritter.

Viel Gemeinschaft

Seit Oktober 2021 steht das erste bewohnte Kiubo-Wohnhaus in der Grazer Starhemberggasse. Aufgeteilt auf vier Stockwerke befinden sich in dem Haus 19 selbstständige Wohneinheiten, die aus 33 Holzmodulen gebildet wurden. Mit viel Gemeinschaftsfläche, begrünten Außenbereichen, Gemeinschaftsräumen und einer Tiefgarage im Erdgeschoß haben die Mieter auch außerhalb der eigenen Wohnungen noch zusätzlichen Platz zum Leben.