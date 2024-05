Kaum leer stehende Wohnungen in Tirol gemeldet

In Tirol ist die seit Anfang 2023 in Kraft getretene Leerstandsabgabe offenbar unter den Erwartungen geblieben. Lediglich 900 leer stehende Wohnungen wurden bis zum Melde-Stichtag 30. April 2024 angegeben. Die Landesregierung hatte zuletzt eine Gesetzesnovelle zur Verschärfung der Abgabe angekündigt.

Wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtete, wurde in 120 von insgesamt 277 Gemeinden gar kein Leerstand gemeldet. Die Anzahl tatsächlich ungenützter Wohnungen dürfte jedoch höher sein. Laut Daten der Statistik Austria vom Herbst 2023 waren in Tirol 16 Prozent aller Wohnungen ohne Wohnsitzmeldung. Dies kann jedoch lediglich ein Indiz für einen Leerstand sein. Beim Thema Leerstandsabgabe ist vor allem Innsbruck mit seinen hohen Mieten im Fokus. Laut ORF Tirol wurden in der Tiroler Landeshauptstadt für 2023 lediglich 50 Leerstandserklärungen abgegeben. Die Stadt ging jedoch aufgrund von Erhebungen und Hochrechnungen von rund 7.000 leer stehenden Wohnungen aus.