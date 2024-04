Kredit-Check: Welche Immobilie Sie sich für Ihr Gehalt leisten können

Laut KIM-Verordnung (sie regelt die Vergabestandards der Banken) können nur 40 Prozent des Haushaltseinkommens für Zins und Tilgung verwendet werden, das geht sich für viele nicht aus. Denn die Einkommen sind in den vergangenen Jahren nicht so stark gestiegen wie die Kaufpreise.

Doch nun sind die Kaufpreise leicht gesunken: Im Jahr 2022 waren es noch ein Jahresgehalt mehr, die Kaufpreise haben seither also bereits leicht nachgegeben. „Die Immobilienpreise sanken 2023 um rund 1,5 Prozent gegenüber 2022. Die Nettoeinkommen stiegen dagegen um fast acht Prozent, sodass sich der reale Wert eines durchschnittlichen österreichischen Nettoeinkommens bezogen auf die Immobilienpreise innerhalb des vergangenen Jahres um etwa zehn Prozent erhöht hat“, rechnet Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Unicredit Bank Austria, vor. Übersetzt heißt das: der Kauf ist nun wieder eher leist- und finanzierbar.

Wie viel kann ich mir wo leisten? Wie viel Wohnraum man für sein Geld bekommt, hängt stark von der Lage ab. Während man in den Städten wie Wien tiefer in die Tasche greifen muss, sieht das in entlegeneren Gegenden anders aus. Bei so einem Vergleich kann man freilich nur Hausnummern nennen, schließlich gibt es in jedem Bezirk eine Bandbreite an Preisen, abhängig von der Mikrolage in einem Grätzel, Bauzustand und Lage im Gebäude.

Um dennoch die Relationen aufzuzeigen: In Wien Floridsdorf wird man um durchschnittlich 4300 Euro/m² Eigentümer, in Döbling hingegen erst ab rund 6.000 Euro/m². Im Waldviertel bekommt man eine Wohnung bereits ab 1.500 Euro/m² – denn die Preise sind zuletzt gesunken. „Man bekommt wieder mehr Waldviertel für sein Geld“, so Peter Weinberger, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien NÖ, Wien und Burgenland.

Konkret würde das bedeuten: Für 100.000 Euro bekommt man im Waldviertel grob gesagt 66,6 Quadratmeter, in Floridsdorf 23 Quadratmeter und in Döbling 16,6. Das ist interessant für Kaufinteressenten, die nur zwei bis drei Tage in der Woche ins Büro pendeln und deshalb bereit sind, längere Strecken in Kauf zu nehmen.

Wir haben Banken gebeten, drei Finanzierungsbeispiele für verschiedene Zielgruppen zu errechnen: