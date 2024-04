Wohnimmobilien: Kauffreude trotz Preisrückgang gebremst

Teuerungen gab es in der Steiermark (plus 0,7 Prozent), in Tirol (plus 1,3 Prozent) sowie in Salzburg (plus 1,4 Prozent). In Kärnten war der Anstieg mit plus 2,1 Prozent am größten. Die Kauffreude der Österreicher blieb bei Immobilien trotz dieser Kehrtwende gebremst. Laut vorläufiger Analyse der Statistiker verringerte sich die Zahl der Wohnimmobilienkäufe zum Vorjahr um 28,2 Prozent. Dabei ist vor allem der Erwerb von neuem Wohnraum um mehr als die Hälfte eingebrochen (minus 51,6 Prozent). Die Zahl der Transaktionen von bestehendem Wohnraum sanken um 20,7 Prozent.