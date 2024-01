Weniger Wohnungen in Bau: Auftragseinbruch in der Bauwirtschaft

Der Wohnungsneubau in Österreich ist stark rückläufig, das lässt sich an den Bewilligungszahlen ablesen. 2019 wurden noch 69.900 Wohnungen bewilligt, 2023 waren es nur mehr 33.900. Auch heuer wird ein weiterer Rückgang erwartet. Das führt zu sinkenden Aufträgen in der Bauwirtschaft. Die Folgen sind Mitarbeiterabbau und Standortschließungen.