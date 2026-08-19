Wie verlängere ich einen Mietvertrag richtig?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 24. August 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at. Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es darum geht, wie ein Mietvertrag so verlängert wird, dass kein unbefristeter Vertrag entsteht. FRAGE: Ich habe meine Eigentumswohnung für fünf Jahre befristet vermietet. Muss ich nach Ablauf der fünf Jahre einen neuen Mietvertrag abschließen, oder verlängert sich der bestehende Vertrag automatisch? Ab wann wird aus einem befristeten Vertrag ein unbefristeter Mietvertrag?

Karin Sammer: Ein unbefristeter Mietvertrag über eine Eigentumswohnung endet grundsätzlich automatisch mit Ablauf der vereinbarten Mietdauer, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Möchten Vermieter und Mieter das Mietverhältnis fortsetzen, sollte rechtzeitig eine schriftliche Verlängerungsvereinbarung getroffen werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jana Madzigon Karin Sammer ist Wohnrechtsexpertin des ÖVI

Dabei ist seit 1. Jänner 2026 eine wichtige Änderung zu beachten: Für Wohnungsmietverträge, die dem Mietrechtsgesetz unterliegen, beträgt die gesetzliche Mindestbefristungsdauer grundsätzlich fünf Jahre. Das gilt auch für die Verlängerung eines bestehenden befristeten Mietvertrags. Eine Ausnahme gibt es für sogenannte „kleine“ Vermieter, die nicht als Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten. Sie können weiterhin Befristungen von mindestens drei Jahren vereinbaren. Als grobe Orientierung gilt: Wer nicht mehr als fünf Mietgegenstände vermietet, fällt in der Regel nicht unter die Unternehmereigenschaft.