Unterliegt ein Haus mit einer Wohnung und einem Geschäft dem Mietrechtsgesetz?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 9. März 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at. Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Frage geht, ob für ein bestimmtes Wohnhaus das Mietrechtsgesetz gilt.

FRAGE: Ich besitze ein Haus, in dem sich im Erdgeschoß ein Geschäft befindet, im ersten Stock wohne ich. Vor vielen Jahren wurde auch das Dachgeschoß ausgebaut. Ist das Mietrechtsgesetz für das Gebäude anwendbar?

Ulrich Voit: Bisweilen stellt sich die Frage der Anwendbarkeit des Mietrechtsgesetzes (MRG), insbesondere ob eine Vollanwendung desselben gegeben ist, der Mietgegenstand im Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes liegt oder ob kein dem Mietrechtsgesetz unterliegendes Mietverhältnis vorliegt. Das Mietrechtsgesetz gilt an sich für die Miete von Wohnungen, Wohnungsteilen und Geschäftsräumlichkeiten. Nicht in den Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes fallen Mietgegenstände in einem Gebäude mit nicht mehr als zwei selbstständigen Wohnungen oder Geschäftsräumlichkeiten, wobei Räume, die nachträglich durch den Ausbau des Dachbodens geschaffen wurden, nicht zählen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Martin Winkler Ulrich Voit ist Notar in Wien