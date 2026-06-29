Wer ist für die Reparatur der Wohnungseingangstüre zuständig?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 29. Juni 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, wer für die Instandhaltung einer Wohnungseingangstüre eines Eigentümers zuständig ist.

FRAGE: Bleibt die Eigentümerschaft für Reparaturen der Wohnungseingangstüre zuständig, wenn die ursprüngliche Türe im Auftrag und auf Kosten des Wohnungseigentümers gegen eine Sicherheitstüre getauscht wurde?

Die Eigentümerschaft hatte keinen Einfluss auf die Qualität der neuen Türe. Auch die Wartung der Türe wurde im Auftrag des Wohnungseigentümers veranlasst. Im Kaufvertrag steht, dass der Wohnungseigentümer für die Erhaltung der Eingangstüre zu sorgen hat.