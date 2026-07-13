Muss der Vermieter das defekte Elektrogerät in der Küche austauschen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 13. Juli 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es darum geht, wer für den Ersatz von Küchengeräten zuständig ist, die bei Anmietung bereits in der Wohnung waren.

FRAGE: Ich bin seit 2021 Mieter einer Mietwohnung. Wer ist für Reparatur oder Neukauf eines Elektrogeräts wie Kühlschrank, Herd oder Spülmaschine zuständig? Der Vermieter oder der Mieter?

Die Geräte waren bei meinem Einzug nicht neuwertig und ich habe diese Frage bereits beim Einzug gestellt. Die Antwort des Vermieters lautete: Wir sprechen darüber, wenn es so weit ist.