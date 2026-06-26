Darf die Miete kurz nach Einzug um 20 Prozent erhöht werden?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 29. Juni 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um eine Erhöhung der Mietkosten kurz nach dem Einzug geht.

FRAGE: Meine Miete ist drei Monate nach dem Einzug in die Wohnung um 20 Prozent erhöht worden. Nun wurde der auf fünf Jahre befristete Mietvertrag aufgekündigt. Wie lange habe ich Zeit, Einspruch gegen die Erhöhung der Wohnkosten zu erheben?