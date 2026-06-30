Muss ich einen Teil meines Grundstücks für den Radweg abtreten?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 29. Juni 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, bei der es um eine private Liegenschaftseigentümerin geht, die sich sorgt, dass Teile ihres Grundstücks für die Errichtung eines Radwegs abgezweigt werden.

FRAGE: Ich bin Anrainerin der Paß-Gschütt-Bundesstrasse. Dort wird ein Radweg errichtet, der an unser Grundstück grenzt. Ist das rechtens?

Gibt es in Salzburg eine Abstandsgrenze, die eingehalten werden muss? Meine Enkelkinder spielen oft im Garten und die Hecke müsste aufgrund der Bauarbeiten abgerissen werden. Muss ich das dulden?