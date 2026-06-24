Wie bringt man den Verwalter dazu, das Haus zu sanieren?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 29. Juni 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Untätigkeit einer Hausverwaltung in einem Wohnhaus geht.

FRAGE: Unser Hausverwalter hat seit drei Jahren keine Eigentümerversammlung abgehalten. Das Haus ist in einem schlechten Zustand und müsste generalsaniert werden, doch der Verwalter ist untätig.

Wie bringt man die Hausverwaltung dazu, ihren Pflichten nachzukommen? Und wie kündigt man den Verwalter, falls er weiterhin untätig bleibt?