Wer entscheidet darüber, wer die Stellplätze im Haus nutzen darf?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 29. Juni 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die unklare Nutzung der Garagenplätze geht.

FRAGE: Wir haben vor Kurzem eine Eigentumswohnung gekauft. Es gibt Stellplätze in der Wohnanlage, einige davon stehen im Grundbuch. Die Stellplätze stehen allen Bewohner zur Verfügung, ich habe keinen mit-erworben, hätte aber gerne einen – vor allem, weil aktuell die Hälfte davon leer steht. Die Kosten für die Parkplätze werden an die Allgemeinheit verrechnet. Ist die Vorgangsweise der Verwaltung im Umgang mit Stellplätzen legal?