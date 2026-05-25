Wer ist für die Reparatur der Wohnungseingangstüre zuständig?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 18. Mai 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Erhaltung von Wohnungseingangstüren geht .

FRAGE: Bleibt die Eigentümerschaft auch dann für die Reparatur der Wohnungseingangstüre zuständig, wenn die ursprüngliche Türe im Auftrag und auf Kosten des Wohnungseigentümers gegen eine Sicherheitstüre getauscht worden ist? Die Eigentümergemeinschaft hatte dabei keinen Einfluss auf die Qualität der neuen Türe. Auch die Wartung und vor allem Dichtung der Türe wurde im Auftrag des Wohnungseigentümers veranlasst bzw. vernachlässigt. In unserem Fall ist im Kaufvertrag ausdrücklich festgehalten, dass der Käufer für die Erhaltung der Eingangstüre zu sorgen hat.