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Wohnrecht

Was kann ich tun, wenn der Verwalter seine Pflichten nicht erfüllt?

Was konkret zu den Aufgaben des Hausverwalters zählt, erklärt eine Wohnrechtsexpertin.
Ulla Grünbacher
05.06.2026, 07:00

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Eine Mappe, beschriftet mit dem Wort "Immobilien", in der Pläne und Grundrisse gesammelt wurden.

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Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Geruchsbelästigung durch Haustiere geht.  

FRAGE: Welche Aufgaben gehören zur allgemeinen Verwaltung einer Wohnungseigentumsanlage? Und welche Möglichkeiten habe ich als Wohnungseigentümer, wenn die Hausverwaltung diesen Pflichten nicht nachkommt?

Unfaire Kostenaufteilung bei Carports: Gibt es Abhilfe?

Julia Fritz: Zur ordentlichen Verwaltung gehören vor allem die Erhaltung der allgemeinen Teile (Dach, Fassade, Stiegenhaus, Lift, Heizung, Leitungen), die Behebung ernster Schäden, Maßnahmen zur energetischen Sanierung, der Abschluss der Gebäudeversicherung, die Verwaltung der Rücklage, die jährliche Betriebskostenabrechnung  und die Einberufung der Eigentümerversammlung.

46-217510053

Julia Fritz ist Rechtsanwältin in Wien. 

 Bei Untätigkeit der Hausverwalter empfiehlt die Rechtsanwältin ein stufenweises Vorgehen. Zunächst eine schriftliche Aufforderung mit konkretem Mängelkatalog und angemessener Frist (zwei bis vier Wochen, bei Gefahr im Verzug kürzer), notfalls eine Mahnung.

Unterliegt ein Haus mit einer Wohnung und einem Geschäft dem Mietrechtsgesetz?

Bleibt die Reaktion der Hausverwaltung aus, kann eine Eigentümerversammlung einberufen werden. Das Recht dazu steht auch einer Minderheit zu. Mit einfacher Mehrheit ist die Abberufung der Hausverwaltung möglich, bei grober Pflichtverletzung gar ohne Kündigungsfrist. 

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