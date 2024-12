Kann man Wohnungseigentümer von einer Beschlussfassung ausschließen?

Die Wohnungseigentümer von acht Einheiten haben nun daher bei Gericht geklagt. Derzeit überlegen mehrere Wohnungseigentümer, über bestimmte Themen im Zusammenhang mit den Abrechnungen abzustimmen. Meine Frage: kann man die acht Wohnungseigentümer, die geklagt haben, von unseren Beschlussfassungen ausschließen? Haben sie ein Stimmrecht?

Am Wohntelefon gab diesmal Walter Rosifka, Wohnrechtsexperte der Arbeiterkammer, Auskunft. Er hat folgende Rechtsantwort:



ANTWORT: Nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sind einzelne Wohnungseigentümer nur bei Interessenkollision vom Stimmrecht ausgeschlossen, wenn also etwas speziell zu den anhängigen Gerichtsprozessen beschlossen werden würde. Oder zu Verträgen, die die Gemeinschaft mit einzelnen Wohnungseigentümern abschließen will. So einen Sachverhalt sehe ich in diesem Fall jedoch nicht. Daher können bestimmte Wohnungseigentümer nicht von der Beschlussfassung ausgeschlossen werden.