Struktur statt Chaos: In 8 Schritten zum Wohn-Minimalismus

Durch riesige Industriefenster strömt von allen Seiten Licht in das Loft Z13 in der Zollergasse im siebenten Bezirk in Wien. Auf den 350 m2 Wohnfläche ist das Tageslicht der Hauptdarsteller, zaubert es doch zu jeder Zeit andere Stimmung im Raum. Schränke sucht man hier vergeblich, doch Stauraum verbirgt sich in den einheitlich in Beige gestalteten Wänden. Hochwertige Materialien, die mit dem Licht interagieren, sorgen trotz totaler Reduktion für Wärme. Einzelne Kunstobjekte bieten Abwechslung, und rund um eine große Feuerstelle lädt ein Ledersofa zum Verweilen ein.