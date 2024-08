Kostspielige Fehler und Ärger vermeiden: Wie Sie Ihr neues Zuhause richtig planen

Der Wäscheständer passt am besten an einen Ort, wo er nicht stört, wo er sogar stehen bleiben kann. Das kann ein totes Eck sein, ein Arbeits- oder Abstellraum. Als gute Lösung haben sich Turmtrockner herausgestellt. Sie sind schlank und passen sogar in die Dusche. Planen Sie großzügige Abstellräume ein, denn Stauraum kann man nie genug haben. Dort sollten zum Beispiel auch der Staubsauger und das Bügelbrett untergebracht sein, damit alles griffbereit ist und nicht umständlich aus dem Keller geholt werden muss.

Es klingt wie eine Kleinigkeit, doch ein Mangel an Steckdosen kann mehr als lästig sein. Zu einer guten Planung beim Hausbau gehört deshalb ein genauer Blick auf die Elektrik unbedingt dazu. Zumindest eine Steckdose sollte an jeder Wand eingeplant werden, rät die Expertin. Aber entscheidend ist auch die Platzierung von Schaltern und Steckdosen. Sie sollen das Auge nicht stören. Absolutes No-Go für Sissi Kettl: „Zwischen zwei Terrassentüren die Schalter für Licht oder Jalousien montieren. Hier ist der beste Platz für einen Hingucker, ein besonderes Bild zum Beispiel.“

Mit Türen kann man sich hingegen vor dem Lärm aus der Küche schützen und im Wohnzimmer in Ruhe ein Buch lesen. Eine Wohnung soll von mehreren Personen genutzt werden können, ohne dass man sich gegenseitig stört. „Glauben Sie mir, ein Blick vom Wohnzimmer hinaus in den Gang auf die vollgeräumte Garderobe oder die WC-Türe ist auch nicht sexy und steigert sicher nicht das Gefühl von Behaglichkeit.“ Nachträglich empfehlen sich Schiebetüren, aber auch textile Lösungen sind möglich.

Ein offener Grundriss lässt die Wohnung, das Haus größer wirken. Alles wirkt leichter, luftiger. Aber im Alltag erweisen sich Türen als Vorteil. Man bekommt mehrere Lebensräume – für unterschiedliche Bedürfnisse und Nutzungen. Man kann auch mal einfach alles stehen lassen, die Unordnung verschwindet hinter der Türe. „Wer einen offenen Wohnraum will, muss sehr diszipliniert, sehr ordentlich sein“, so Kettl.

Wohnqualität in allen Lebensphasen ist nur möglich, wenn sich das Haus den verändernden Bedürfnissen anpassen kann. Die Architektin rät: „Die Immobilie ist vielleicht die größte Investition im Leben. Daher Zeit nehmen, lange nachdenken, gemeinsam diskutieren. Auch über zukünftige Nutzungen und dafür notwendige Umbauten. Kann der Heizkörper auch in 20 Jahren noch hier stehen oder kommt die Wand vielleicht weg? Wie muss die Tür eingehängt sein? Soll sie nach innen oder außen aufgehen? Lässt sich dann noch der Kasten gut öffnen? Wohnen soll kein Stress sein. Oft ist es nur ein Strich, der auf dem Plan geändert werden muss. Der kostet nichts. Wenn man darauf aber vergisst oder verzichtet, kann es teuer werden.“

Es braucht immer einen Übergang von drinnen nach draußen. Zum Beispiel einen Dachvorsprung als Regenschutz. „Und wenn er nur dazu dient, dass die Gartenschuhe trocken bleiben. Ich empfehle daher, bei einem Neubau bei der Eingangstüre ein fixes Vordach zu berücksichtigen. So kann man in Ruhe und im Trockenen auf- und zusperren. Auch gartenseitig braucht es einen Übergangsbereich, wo man vor Wind und Wetter geschützt ist. Etwa eine Pergola, eine Markise oder eine natürliche Beschattung aus Schilf oder Bambus.

7 Gemeinsam gestalten

Überlegen Sie sich zu Beginn, welche Möbel mit einziehen dürfen, etwa die Kommode von der Oma, und weisen Sie diesem Stück einen bestimmten Platz zu. Nicht in die fix eingerichtete Wohnung einziehen, sondern überlegen: Was brauche ich am dringendsten? Man sollte gemeinsam gestalten, damit es „unsere Wohnung“ werden kann. Am Anfang lieber ein bisschen zurückhaltend sein. Das Schönste ist, wenn die Wohnung wachsen kann, wenn man noch Platz für Erinnerungsstücke, Mitbringsel aus dem Urlaub wie Bilder, Spiegel etc. hat.