Sie passen auf den kleinsten Baugrund, sind schnell errichtet und ihre Anschaffungskosten sind überschaubar: Kleine Holzhäuser in Modulbauweise – oft auch Tiny Houses genannt – liegen im Trend. Sie werden zur ganzjährigen Nutzung nachgefragt, als Ferienhaus, Dependance für Kinder oder Gästehaus.

Bereits seit 2015 produziert und montiert Genböck Haus mit der Marke „microHOME“ hochwertige, modulare Wohnhäuser in Holzriegelbauweise. Die Modulhäuser mit Wohnflächen von 30 bis 80 Quadratmeter werden in den eigenen Produktionshallen in Haag im Hausruckviertel vorgefertigt und schlüsselfertig angeliefert. Vor Ort erfolgt die schnelle Montage. In nur einer Woche ist ein „microHOME“ von Genböck Haus bezugsfertig.