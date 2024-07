Wie Lego für Erwachsene: So schnell kann mit Holz gebaut werden

Holz, der älteste Baustoff, feiert ein Comeback. Denn seine Eigenschaften werden wieder geschätzt. Holz ist nachhaltig, weil es eine lange Lebensdauer hat und schnell nachwächst, zudem ist es ideal für das Raumklima. Dank neuer Verarbeitungstechniken ist Holz längst auch im mehrgeschoßigen Hochbau angekommen.

Aktuell errichtet die PORR im Auftrag der UBM Development in Wien das rund drei Hektar große Leopoldquartier in Holz bzw. Holz-Hybrid-Bauweise. Direkt am Donaukanal im zweiten Wiener Gemeindebezirk entsteht dieses neue, nachhaltige Stadtquartier – mit Büros, Wohnungen und Serviced Apartments.